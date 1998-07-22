Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
21 июля 1998, 23:00 МСК
21.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы