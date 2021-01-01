Матч завершен
Динамо
Москва
5:2
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
9 мая 1994, 23:00 МСК
9.05.1994, 23:00 МСК
понедельник
Составы