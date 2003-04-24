Матч завершен
Динамо
Москва
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
23 апр. 2003, 23:00 МСК
23.04.2003, 23:00 МСК
среда
Составы