Матч завершен
Динамо
Москва
3:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 окт. 2002, 23:00 МСК
5.10.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы