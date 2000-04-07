Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
6 апр. 2000, 23:00 МСК
6.04.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы