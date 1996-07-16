Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
15 июля 1996, 23:00 МСК
15.07.1996, 23:00 МСК
понедельник
Составы