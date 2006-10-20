Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
19 окт. 2006, 23:00 МСК
19.10.2006, 23:00 МСК
четверг
Составы