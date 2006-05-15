Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
14 мая 2006, 23:00 МСК
14.05.2006, 23:00 МСК
воскресенье
Составы