Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
12 нояб. 2004, -:- МСК
12.11.2004, -:- МСК
пятница
Составы