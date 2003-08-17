Матч завершен
Динамо
Москва
3:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
16 авг. 2003, 23:00 МСК
16.08.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы