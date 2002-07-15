Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
14 июля 2002, 23:00 МСК
14.07.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы