Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
11 мая 2001, 23:00 МСК
11.05.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы