Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
17 окт. 1997, 23:00 МСК
17.10.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы