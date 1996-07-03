Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 1996, 23:00 МСК
2.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы