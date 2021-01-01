Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
22 сент. 1994, 23:00 МСК
22.09.1994, 23:00 МСК
четверг
Составы