Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
1 сент. 1993, 23:00 МСК
1.09.1993, 23:00 МСК
среда
Составы