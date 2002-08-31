Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
30 авг. 2002, 23:00 МСК
30.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы