Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
20 сент. 2008, 18:00 МСК
20.09.2008, 18:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы