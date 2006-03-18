Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
18 марта 2006, -:- МСК
18.03.2006, -:- МСК
суббота
Составы