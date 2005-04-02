Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
2 апр. 2005, 15:00 МСК
2.04.2005, 15:00 МСК
суббота
Алексей Тюмин
Алексей Тюмин
Главный Судья
Составы