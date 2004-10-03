Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
2 окт. 2004, 23:00 МСК
2.10.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы