Матч завершен
Динамо
Москва
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
27 сент. 2003, 23:00 МСК
27.09.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы