Матч завершен
Динамо
Москва
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
1 окт. 1999, 23:00 МСК
1.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы