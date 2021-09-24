Динамо - Рубин: 24 сентября 2021 смотреть онлайн

Динамо
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Динамо - Рубин: 24 сентября 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
24 сент. 2021, -:- МСК
24.09.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий

Прошлые матчи

01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2
Динамо
0
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0
Рубин
1
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0
Динамо
1
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
Динамо
0
Рубин
1
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
Рубин
1
Динамо
1
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Динамо
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:00
Рубин
1
Динамо
0
03.08.2018 03 авг. 2018 пт 19:30
Динамо
1 : 1
Рубин
03.08.2018 03 авг. 2018 пт 19:30
Динамо
1
Рубин
1
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
Динамо
0
Рубин
0
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 0
Динамо
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:30
Рубин
0
Динамо
0
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:30
Рубин
4 : 1
Динамо
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:30
Рубин
4
Динамо
1
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
Динамо
0 : 0
Рубин
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
Динамо
0
Рубин
0
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
Рубин
1
Динамо
1
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 20:30
Динамо
0 : 2
Рубин
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 20:30
Динамо
0
Рубин
2
23.03.2014 23 марта 2014 вс 12:30
Динамо
0 : 0
Рубин
23.03.2014 23 марта 2014 вс 12:30
Динамо
0
Рубин
0
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 19:30
Рубин
2 : 2
Динамо
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 19:30
Рубин
2
Динамо
2
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 12:30
Динамо
3
Рубин
0
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 18:00
Рубин
2 : 0
Динамо
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 18:00
Рубин
2
Динамо
0
09.05.2012 09 мая 2012 ср 14:00
Динамо
0 : 1
Рубин
09.05.2012 09 мая 2012 ср 14:00
Динамо
0
Рубин
1
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Рубин
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 14:00
Динамо
1
Рубин
1
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
Рубин
2 : 0
Динамо
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
Рубин
2
Динамо
0

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