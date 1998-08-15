Матч завершен
Динамо
Москва
2:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 авг. 1998, 23:00 МСК
14.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы