Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
20 апр. 1996, 23:00 МСК
20.04.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы