Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
30 авг. 1994, 23:00 МСК
30.08.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы