Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
4 июня 1993, 23:00 МСК
4.06.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы