Динамо - Ростов: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - Ростов: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин

Прошлые матчи

28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4
Динамо
1
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2
Ростов
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2
Ростов
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3
Динамо
0
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
Динамо
0
Ростов
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Ростов
0
Динамо
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Динамо
2 : 0
Ростов
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Динамо
2
Ростов
0
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Ростов
1
Динамо
0
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 14:00
Динамо
4 : 0
Ростов
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 14:00
Динамо
4
Ростов
0
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
Динамо
1 : 3
Ростов
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
Динамо
1
Ростов
3
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 19:30
Ростов
1
Динамо
0
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Ростов
2
Динамо
2
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 15:30
Динамо
7 : 3
Ростов
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 15:30
Динамо
7
Ростов
3
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
Ростов
2
Динамо
3
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:15
Динамо
1 : 1
Ростов
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:15
Динамо
1
Ростов
1
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Динамо
1 : 0
Ростов
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Динамо
1
Ростов
0
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 19:00
Ростов
1
Динамо
0
24.07.2011 24 июля 2011 вс 19:00
Ростов
0 : 2
Динамо
24.07.2011 24 июля 2011 вс 19:00
Ростов
0
Динамо
2
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 18:30
Динамо
1 : 2
Ростов
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 18:30
Динамо
1
Ростов
2
19.03.2011 19 марта 2011 сб 16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
19.03.2011 19 марта 2011 сб 16:15
Динамо
3
Ростов
1

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