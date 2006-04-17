Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
16 апр. 2006, 23:00 МСК
16.04.2006, 23:00 МСК
воскресенье
Составы