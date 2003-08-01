Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
31 июля 2003, 23:00 МСК
31.07.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы