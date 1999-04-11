Матч завершен
Динамо
Москва
4:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
10 апр. 1999, 23:00 МСК
10.04.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы