Матч завершен
Динамо
Москва
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
22 июля 1996, 23:00 МСК
22.07.1996, 23:00 МСК
понедельник
Составы