Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
25 авг. 1995, 23:00 МСК
25.08.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы