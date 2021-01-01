Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 36 тур

РПЛ,

36 тур

Россия
10 нояб. 1993, -:- МСК
10.11.1993, -:- МСК
среда
Составы