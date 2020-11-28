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Динамо VS Ростов
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Динамо - Ростов: 28 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Динамо - Ростов: 28 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
28 авг. 1992, 23:00 МСК
28.08.1992, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4
Динамо
1
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
Динамо
2
Ростов
0
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2
Ростов
1
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3
Динамо
0
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
Динамо
0
Ростов
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Ростов
0
Динамо
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
Ростов
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2
Ростов
0
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1
Динамо
0
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
14:00
Динамо
4 : 0
Ростов
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
14:00
Динамо
4
Ростов
0
12.05.2016
12 мая 2016
чт
19:30
Динамо
1 : 3
Ростов
12.05.2016
12 мая 2016
чт
19:30
Динамо
1
Ростов
3
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
19:30
Ростов
1
Динамо
0
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Ростов
2
Динамо
2
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
15:30
Динамо
7 : 3
Ростов
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
15:30
Динамо
7
Ростов
3
02.05.2014
02 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
02.05.2014
02 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2
Динамо
3
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
19:15
Динамо
1 : 1
Ростов
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
19:15
Динамо
1
Ростов
1
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Динамо
1 : 0
Ростов
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Динамо
1
Ростов
0
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
Ростов
1
Динамо
0
24.07.2011
24 июля 2011
вс
19:00
Ростов
0 : 2
Динамо
24.07.2011
24 июля 2011
вс
19:00
Ростов
0
Динамо
2
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
18:30
Динамо
1 : 2
Ростов
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
18:30
Динамо
1
Ростов
2
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
Динамо
3
Ростов
1
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