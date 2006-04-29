Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
28 апр. 2006, 23:00 МСК
28.04.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы