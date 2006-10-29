Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
28 окт. 2006, 23:00 МСК
28.10.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы