Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
19 июля 2003, 23:00 МСК
19.07.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы