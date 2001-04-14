Матч завершен
Динамо
Москва
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
13 апр. 2001, 23:00 МСК
13.04.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы