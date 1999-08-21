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РПЛ
Динамо VS Локомотив
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Динамо - Локомотив: 20 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Москва
2:4
Динамо - Локомотив: 20 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
20 авг. 1999, 23:00 МСК
20.08.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 2:4
Прошлые матчи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5
Локомотив
1
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1
Динамо
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1
Локомотив
2
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
Динамо
0
Локомотив
1
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1
Динамо
1
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Динамо
0 : 4
Локомотив
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Динамо
0
Локомотив
4
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:30
Локомотив
3 : 0
Динамо
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:30
Локомотив
3
Динамо
0
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Динамо
2
Локомотив
2
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
1
Динамо
1
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:15
Динамо
2
Локомотив
2
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
4
Динамо
2
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 0
Динамо
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
12:30
Локомотив
1
Динамо
0
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 3
Локомотив
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
12:30
Динамо
1
Локомотив
3
09.03.2013
09 марта 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 0
Локомотив
09.03.2013
09 марта 2013
сб
12:30
Динамо
1
Локомотив
0
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
12:30
Локомотив
2 : 3
Динамо
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
12:30
Локомотив
2
Динамо
3
06.05.2012
06 мая 2012
вс
13:00
Динамо
2 : 2
Локомотив
06.05.2012
06 мая 2012
вс
13:00
Динамо
2
Локомотив
2
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:30
Локомотив
0 : 2
Динамо
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
17:30
Локомотив
0
Динамо
2
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Динамо
4
Локомотив
1
12.03.2011
12 марта 2011
сб
18:30
Локомотив
3 : 2
Динамо
12.03.2011
12 марта 2011
сб
18:30
Локомотив
3
Динамо
2
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
15:00
Динамо
3
Локомотив
0
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В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
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