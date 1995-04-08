Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
7 апр. 1995, 23:00 МСК
7.04.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы