Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
26 июня 1993, 23:00 МСК
26.06.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы