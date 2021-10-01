Динамо - Крылья Советов: 01 октября 2021 смотреть онлайн

Динамо
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Динамо - Крылья Советов: 01 октября 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
1 окт. 2021, -:- МСК
1.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прошлые матчи

08.04.2021 08 апр. 2021 чт 17:30
Крылья Советов
2 : 0
Динамо
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 17:30
Крылья Советов
2
Динамо
0
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Динамо
2
Крылья Советов
0
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0
Динамо
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Динамо
1
Крылья Советов
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1
Динамо
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Динамо
0 : 1
Крылья Советов
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Динамо
0
Крылья Советов
1
29.10.2015 29 окт. 2015 чт 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Динамо
29.10.2015 29 окт. 2015 чт 18:00
Крылья Советов
0
Динамо
1
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:30
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 13:30
Крылья Советов
0
Динамо
0
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1
Динамо
2
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 12:30
Динамо
2
Крылья Советов
0
05.05.2013 05 мая 2013 вс 12:30
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
05.05.2013 05 мая 2013 вс 12:30
Крылья Советов
1
Динамо
2
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 12:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 12:30
Динамо
1
Крылья Советов
0
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:30
Крылья Советов
1
Динамо
0
21.05.2011 21 мая 2011 сб 15:15
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
21.05.2011 21 мая 2011 сб 15:15
Динамо
1
Крылья Советов
0
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Крылья Советов
1
Динамо
0
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
Динамо
1
Крылья Советов
1
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 17:15
Крылья Советов
3 : 1
Динамо
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 17:15
Крылья Советов
3
Динамо
1
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
Динамо
0 : 1
Крылья Советов
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
Динамо
0
Крылья Советов
1
27.09.2008 27 сент. 2008 сб 13:00
Крылья Советов
3 : 3
Динамо
27.09.2008 27 сент. 2008 сб 13:00
Крылья Советов
3
Динамо
3
07.05.2008 07 мая 2008 ср 19:30
Динамо
2 : 2
Крылья Советов
07.05.2008 07 мая 2008 ср 19:30
Динамо
2
Крылья Советов
2

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