Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
23 марта 2003, -:- МСК
23.03.2003, -:- МСК
воскресенье
Составы