Матч завершен
Динамо
Москва
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
15 апр. 1994, 23:00 МСК
15.04.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы