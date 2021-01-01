Матч завершен
Динамо
Москва
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
18 сент. 1993, 23:00 МСК
18.09.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы