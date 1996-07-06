Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
5 июля 1996, 23:00 МСК
5.07.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы