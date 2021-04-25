Динамо - Химки: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Динамо
Москва
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Динамо - Химки: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Химки
Химки
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Лесовой
Даниил Лесовой
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
47
Захарян
Арсен Захарян
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

Прошлые матчи

28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1
Динамо
0
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:30
Динамо
0 : 0
Химки
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:30
Динамо
0
Химки
0
12.10.2016 12 окт. 2016 ср 18:30
Химки
0 : 0
Динамо
12.10.2016 12 окт. 2016 ср 18:30
Химки
0
Динамо
0
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
Динамо
2 : 1
Химки
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
Динамо
2
Химки
1
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
Химки
0 : 2
Динамо
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
Химки
0
Динамо
2
21.03.2009 21 марта 2009 сб 15:15
Динамо
3 : 2
Химки
21.03.2009 21 марта 2009 сб 15:15
Динамо
3
Химки
2
02.08.2008 02 авг. 2008 сб 17:00
Химки
1 : 1
Динамо
02.08.2008 02 авг. 2008 сб 17:00
Химки
1
Динамо
1
23.03.2008 23 марта 2008 вс 18:00
Динамо
2 : 0
Химки
23.03.2008 23 марта 2008 вс 18:00
Динамо
2
Химки
0
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 18:30
Химки
1 : 0
Динамо
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 18:30
Химки
1
Динамо
0
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 18:00
Динамо
2 : 1
Химки
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 18:00
Динамо
2
Химки
1

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