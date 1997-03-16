Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
16 марта 1997, -:- МСК
16.03.1997, -:- МСК
воскресенье
Составы